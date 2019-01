Os signos do zodíaco que serão afetados pela Lua Crescente

A Lua tem aparências diferentes devido às fases lunares. E nesta segunda-feira (14) registrará a primeira Lua Crescente de 2019.

Esta fase vai impactar de alguma forma os diferentes signos do zodíaco: em seu caráter, comportamento ou em outras áreas transcendentais da sua vida (em áreas como família, emprego, amor, viagem ou negócios). Confira os signos que serão afetados pela Lua Crescente:

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Os taurinos experimentarão uma maior instabilidade no equilíbrio econômico, na esfera do trabalho, com a possibilidade de ter problemas neste ciclo lunar.

Este mês começa um longo período de envolvimento no campo dos relacionamentos, você pode acabar com um coração partido. Conflitos antigos poderiam voltar.

Câncer (22 de junho a 22 de julho)

Nesta Lua Crescente você viverá mudanças de humor sérias. Tempo de conflitos na família, que são o pilar fundamental em sua vida.

Tenha cuidado com aqueles ao seu redor, porque eles serão protagonistas de seus futuros sucessos. Indecisão em assuntos que envolvem projetos pessoais. Episódios de estresse e nervosismo.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Depois da Lua Crescente, haverá muitas surpresas para os capricornianos, porque eles viverão várias situações imprevistas. Eles devem refletir cuidadosamente e ter clareza sobre seus objetivos antes de tomar decisões.

No amor será um tempo de flutuações e rupturas. No local de trabalho, cuide de rivalidades e altos egos. Evite decisões precipitadas, especialmente questões sentimentais.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Serão alguns dias de "altos e baixos" durante a Lua Crescente para os piscianos, já que haverá muito crescimento, mas eles também podem estar sujeitos a certas pressões. Mau tempo para relacionamentos pessoais e novas alianças.

