O app WhatsApp é um dos aplicativo mais populares do mundo. Com isso, é alvo fácil dos cibercriminosos. E um novo golpe no WhatsApp que oferece vagas de emprego já fez quase 6 mil vítimas, de acordo com a empresa de segurança ESET.

Criminosos criaram uma mensagem falsa que oferece vagas de trabalho para o SAMU, com remuneração de até R$3.348,21. O falso informativo contém um link em que o usuário do mensageiro seja redirecionado para participar do suposto processo seletivo.

Ao acessar o link, a vítima é direcionada para outra página. O site exibido pede que dados sejam preenchidos para que o suposto processo seletivo tenha continuidade, não sendo possível prosseguir sem o preenchimento dos mesmos.

Após o preenchimento das informações, o site solicita que, para que o usuário comprove que não é um robô, a vaga seja encaminhada para 10 pessoas ou grupos no WhatsApp.

Segundo a ESET, após análise de ambos os sites ficou claro que o objetivo dos cibercriminosos é obter retorno financeiro através de anúncios dispostos em todas as páginas.

Outro ponto: O SAMU é um serviço público e, como os demais serviços desse tipo, exige a participação em um concurso e o cumprimento de alguns requisitos mínimos para que o candidato possa efetivamente fazer parte da equipe de funcionários

Com a crescente incidência de golpes via WhatsApp, manter-se seguro exige atenção constante e atitudes seguras na Internet. A ESET listou abaixo algumas dicas de segurança para que os usuários possam evitar ataques deste tipo:

Não acesse links que aparentemente sejam suspeitos.

Procure sempre avaliar a credibilidade e a fonte das informações.

Não divulgue informações a pedido de sites ou e-mails.

Evite fazer cadastros em sites pouco conhecidos.

Tenha fontes de proteção sempre ativas e atualizadas em todos dispositivos que contam com acesso à Internet.

Tenha cautela ao baixar/acessar qualquer tipo de arquivo na Internet.

