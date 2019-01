10 frutas com alto conteúdo de açúcar que quem tem diabetes ou quer emagrecer deve ter cuidado

Nutricionistas e especialistas em dieta e alimento sempre concordam em um ponto: o consumo diário de açúcar de manter-se mínimo. Aconselham comer frutas para baixar a ansiedade do sabor doce já eu elas contêm grandes quantidades de água, fibra e vitaminas, e não contêm muito açúcar.

No entanto, há um grupo de frutas que contém uma grande quantidade de açúcar que as demais e, em alguns casos, devem ser evitadas, sobretudo as pessoas que fazem dieta para perder peso ou indivíduos com diabetes tipo 2.

No portal especializado em nutrição My Food Data, foi feito um ranking das 10 frutas com q maior quantidade de açúcar. Portanto, a próxima vez que estiver no supermercado, fique atenta para qual delas vale a pena adquirir.

Lembre-se sempre de consultar o médico e nutricionista para saber se essas frutas são permitidas ou não em sua dieta. Não se esqueça de levar uma dieta equilibrada e que as frutas são parte fundamental de um etilo de vida saudável.

Lista das 10 frutas com a maior quantidade de açúcar, segundo Nueva Mujer

Maracujá : 26g em 100g de fruta e 224 calorias;

: 26g em 100g de fruta e 224 calorias; Romã : 24g em 100g de fruta e 144 calorias;

: 24g em 100g de fruta e 144 calorias; Manga : 20g em 100g de fruta e 97 calorias;

: 20g em 100g de fruta e 97 calorias; Cerejas : 20g em 100g e 97 calorias;

: 20g em 100g e 97 calorias; Laranja : 17g em 100g de fruta e 85 calorias;

: 17g em 100g de fruta e 85 calorias; Kiwi : 16g em 100g de fruta e 51 calorias;

: 16g em 100g de fruta e 51 calorias; Uvas : 16.3g 100g de fruta e 67 calorias;

: 16.3g 100g de fruta e 67 calorias; Bananas : 14g em 100g de fruta 122 calorias;

: 14g em 100g de fruta 122 calorias; Pera : 14g em 100g de fruta e 80 calorias;

: 14g em 100g de fruta e 80 calorias; Maçã: 13g em 10 gramas de fruta e 65 calorias;