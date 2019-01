Estudo científico derruba o mito que café diminui os seios e causa câncer de mama

A pesquisa tinha como propósito confirmar se o consumo excessivo de café em conjunto com os estrógenos e um genótipo identificado como: CYP1A2*F afetava as glândulas mamárias.

A intenção era saber se as substâncias da bebida tinham a ver com o tamanho dos seios e se causavam câncer de mama, devido pesquisas anteriores havia uma hipótese possível.

De acordo com os resultados, era possível que os compostos do café gerassem um efeito direto sobre o epitélio mamário, afetando as mulheres mais magras, porque dependendo do tamanho da mama era possível desenvolver o câncer.

Metro Jornal Com açúcar ou puro? Saiba o que o café que você toma pode dizer

Em outra etapa do estudo, ficou comprovado que mulheres que consumiam contraceptivos hormonais não apresentavam nenhuma conexão entre gene e tamanho dos seios.

E, agora? Beber ou não o café?

Portanto, não há por que temer uma xícara café, pois está confirmado que ele não tem nenhuma relação com a dimensão dos seios ou do sutiã que você usa.

Na verdade, estudos posteriores afirmaram que a bebida tem benefícios para combater o câncer de mama, porque as células dos tumores reagem à cafeína e diminuem a reprodução acelerada.

A Universidade de Lund indicou que o processo é benéfico quando são consumidas duas xícara diárias junto ao medicamento Tamoxifeno.