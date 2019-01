Cadillac divulga fotos do novo carro elétrico que competirá com modelos da Tesla Motors

Elon Musk e Tesla motors têm um competidor sério no mercado de veículos elétricos. Quando o empresário sul-africano começou a pavimentar o futuro da indústria automobilística, a Cadillac foi uma das primeiras a seguir esta tendência; e agora, mostra os primeiros avanços.

A cidade de Detroit foi o cenário de um evento internacional de exibição, onde a empresa mostrou os novos modelos XT6. Mas também aproveitou para revelar as primeiras imagens do que será o primeiro carro elétrico.

Reprodução/ Divulgação

O desenho arquitetônico deste veículo permitirá que os pacotes de baterias se encaixem como cubos de gelo em uma bandeja. É possível colocar a quantidade de água que deseje, para fazer quantos cubos seja necessário. E a bandeja ainda ocupa o mesmo espaço do congelador.

Segundo o presidente da Cadillac, Steve Carlisle, quando perguntado dos pontos positivos do sistema de baterias do carro. NO entanto, o carro ainda não tem nome oficial assim como não há data de lançamento no mercado.