5 signos mais românticos na hora do sexo

Quando o assunto é sexo, muitas pessoas preferem momentos mais carinhosos e românticos. Alguns signos do zodíaco costumam entregar mais amor nessas horas do que outros.

Veja os 5 signos do zodíaco que te darão o sexo mais romântico da sua vida:

Aquário

Embora se façam de durões, no fundo eles gostam de fazer com que o outro se sinta especial e também mostram isso na cama. Se você quer um parceiro que não se envergonhe de ser romântico até mesmo com aqueles detalhes que muitos chamariam de brega, o aquariano pode ser o indicado.

Touro

São românticos, detalhistas e entregues. Eles não têm medo de expor seus sentimentos e mostram que podem ser os melhores. Para isso, misturam o carinho e a atenção, com um pouco de provocação e sensualidade.

Libra

É um dos signos mais românticos e nessas horas costuma deixar evidente todo o seu desejo, intensidade e coragem para amar. Os librianos sempre tentarão fazer com que você não os esqueça tão fácil.

Peixes

Eles gostam de encher seus parceiros de elogios. Quando se trata de demonstrar amor, não hesitarão em deixar o sentimento comandar cada gesto. Claro, isso só acontece se eles estiverem realmente apaixonados.

Capricórnio

Eles têm dificuldade em aceitar que precisam de outra pessoa, mas quando o fazem, costumam se libertar e construir uma intimidade que poucos casais possuem. No sexo, estão sempre dispostos a trocar afeto e seus gestos com a pessoa que amam são intensos e apaixonados.