Os 3 signos mais traiçoeiros do zodíaco

A traição nunca deveria ser uma saída para ninguém, mas temos que admitir que muitos de nós acabamos cometendo esse erro na vida. A astrologia pode explicar um pouco desse comportamento e revelar quais signos são mais propensos a escolhê-lo.

Descubra os três signos mais traiçoeiros do zodíaco:

Gêmeos

Este signo é conhecido como o camaleão do zodíaco, é um daqueles que está sempre mudando e agindo de acordo com seus interesses. Eles têm uma mentalidade muito lógica e nesse processo analisam se uma situação poderia pôr em risco algum interesse seu. Se a resposta for sim, então eles colocarão sua integridade em primeiro lugar, sem pensar nos outros.

Leão

Ele gosta de ser o centro das atenções e ter histórias para contar. Essa natureza de protagonista o leva a tomar atitudes extremas, por isso, é um dos mais propensos a trair as pessoas para ganhar os holofotes.

Sagitário

Poderia ser classificado como um dos signos mais independentes do zodíaco, mais aventureiro e o que menos se preocupa com a solidez das suas relações. Nada o impede, ele sempre está disposto a fazer e ser mais do que os demais, mesmo que isso signifique ser injusto com as outras pessoas.