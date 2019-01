YouTube removerá ferramentas automáticas de postagem no Twitter e Google+

O YouTube acaba de revelar planos para abandonar um de seus recursos de compartilhamento integrados, de acordo com informações do portal 9to5google.

A partir deste mês, as opções de compartilhamento do Twitter e de outras redes sociais serão removidas da plataforma de vídeos.

Esses recursos internos permitiram que os criadores do YouTube compartilhassem automaticamente seus vídeos em mídias sociais conectadas.

Reprodução

Essa funcionalidade estará disponível para todos os usuários até 31 de janeiro. A plataforma não fornece nenhum motivo para que essa função desapareça.

No entanto, você ainda pode compartilhar vídeos em redes sociais diretamente do YouTube por meio do botão Compartilhar.

