O 'truque' do Google que facilita a busca por filmes e séries na Netflix

A Netflix tem milhares de filmes, séries e documentários no catálogo. Com tantas opções, às vezes é difícil escolher a melhor e mais indicada.

Muitos usuários passam horas na tentativa de definir algo para assistir. No entanto, podem acabar não encontrando o que tanto queria.

E a tecnologia pode ajudar neste "momento difícil". Um recurso do Google facilita a busca por filmes e séries na Netflix.

FindFlix

O plugin FindFlix te ajudará nesta tarefa. A milagrosa ferramenta é uma extensão do navegador chrome. Ela pode ser baixada gratuitamente na loja online do chrome. Após fazer o download, é necessário fazer a instalação (algo bem simples).

"Com base no que você viu e classificou, o FindFlix lhe dará as melhores sugestões sobre o que assistir no Netflix". Ele também te mostrará as categorias secretas do serviço de streaming.

LEIA TAMBÉM: