O truque com o qual você pode ouvir música no YouTube com a tela bloqueada no seu smartphone Android

Escutar músicas no YouTube a partir do celular tem sido um incômodo porque a reprodução de vídeos é pausada, quando a tela do aparelho é bloqueada.

Reprodução

No entanto, isso pode ser resolvido facilmente. Um truque simples permite ouvir mesmo com a tela fechada do seu smartphone Android. Veja como:

Abra seu navegador (de preferência o Google Chrome). Então vá ao Youtube.com e encontre a música ou vídeo de sua escolha (não serve para o app).

No canto superior direito, clique no ícone dos três pontos que exibem a lista de opções do navegador. Selecione e vá até a "Versão para computador".

Quando estiver na versão para pc, carregue e pause a música. Depois disso, vá para a tela inicial do celular e abra a barra de notificação.

Nesse momento, você verá uma grande notificação do YouTube na qual o nome do vídeo é exibido. Pressione o botão play e ele será reproduzido. Assim você já pode bloquear livremente a tela do celular sem pausar o conteúdo.

