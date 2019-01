Horóscopo: previsões para o final de semana de cada signo do zodíaco

Áries

Tenha muita paciência no trabalho e controle para não se envolver em problemas de fofoca. Tente dar sua opinião somente quando pedirem. Em questões do coração, vários amores do passado virão até você, tentando retornar o relacionamento.

Touro

Seu senso de humor faz de você a alma das festas, então espere muitos convites neste fim de semana. Aqueles que têm um parceiro estarão apaixonados. Tente ficar mais perto de sua família, lembre-se de que eles são seu apoio.

Gêmeos

Fim de semana de muita diversão com amigos e familiares. Seu signo sempre precisa estar preparado para o futuro, então se inscreve para um curso de idiomas. Embora o custo de janeiro não lhe afete muito, tente ser cauteloso com suas despesas e fazer um orçamento.

Câncer

Você vai desfrutar de algumas surpresas amorosas. Lembre-se que em janeiro você começará uma nova etapa na qual encontrará um parceiro. Seus signos mais compatíveis são Peixes e Libra. Tente ter mais pensamentos positivos em sua vida, lembre-se de que a mente é muito poderosa.

Leão

Você terá muito trabalho e, junto com seus superiores, sua opinião será sempre bem recebida graças ao seu desempenho. Para Leão que são solteiros será um fim de semana de muitos amores apaixonados sem compromisso. Tente fazer alguns cursos de aperfeiçoamento ou de idiomas, que o ajudarão no futuro.

Virgem

Dias de sorte em questões trabalhistas. Evite cair em brigas com seu parceiro ou família. Você continuará com essa boa sorte em novos relacionamentos e mais ainda com os signos de Aquário ou Gêmeos.

Libra

Chegou a hora de fazer mudanças radicais em sua maneira de pensar. Use luz roupas azuis para atrair boas vibrações. Você será o melhor com seu parceiro e fará planos para viajar. Os solteiros vão encontrar pessoas muito compatíveis, mas apenas por relacionamentos fugazes e apaixonados.

Escorpião

Você terá de enfrentar nesta sexta-feira alguns problemas no trabalho. Você pensa muito sobre um amor que está longe, tente encontrá-lo e resolva problemas do passado. Lembre-se de que você deve parar de comprar e gerenciar melhor seu dinheiro.

Sagitário

Momento ideal para se familiarizar com tudo relacionado a pagamentos atrasados ​​e dívidas. Lembre-se de que seu carisma faz com que você se conecte bem com as pessoas. Use cores fortes para atrair energia positiva.

Capricórnio

Você receberá uma boa notícia sobre questões trabalhistas. Há um momento de grande sucesso, apenas tente manter a discrição para não gerar inveja e vibrações ruins. Você é muito criativo, então explore essa virtude. Os solteiros vão encontrar pessoas compatíveis com os signos de Aries e Leão.

Aquário

Chegou a hora de deixar para trás todas as energias negativas que o cercaram nos primeiros dias do ano. Deixe as coisas fluírem por conta própria. Lembre-se que seu signo é uma pessoa muito boa e que faz com que seus amigos confundam amor com amizade.

Peixes

Em questões do coração, se sentirá muito apaixonado por seu parceiro. Você vai desfrutar de um golpe de sorte com os números 08, 09 e 21, lembre-se de combiná-los com sua data de nascimento. É um bom conselheiro para seus amigos e é por isso que eles sempre se voltam para você.

