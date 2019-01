Vai viajar com o seu pet? Veja o que NÃO fazer

Pegar a estrada é sempre uma atividade prazerosa, seja com a família, com os amigos ou com o seu animalzinho de estimação. Mas além da revisão do carro, é necessário também ficar atento à segurança do animalzinho e às leis de trânsito.

Não existe uma regulamentação federal sobre o transporte de pets, mas o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) deixa claro o que NÃO deve ser feito.

O artigo 252 proíbe o transporte de animais à esquerda do motorista ou entre seus braços ou pernas ( infração média, quatro pontos na habilitação e multa no valor de R$ 85,13 ). O artigo 235 do CTB estabelece que o transporte de animais também não pode ser feito na parte externa do veículo – capô, caçamba, para-choques e portas ( Infração é grave, cinco pontos na habilitação e multa de R$ 127,69 ) . Cuidado com a cabeça do animal para fora da janela. Também é infração, porque é considerada parte externa do veículo,

Pixabay

Veja algumas DICAS:

Para os animais de pequeno e médio porte, principalmente os gatos, a caixa de transporte ainda é a mais indicada.

Há ainda a cadeirinha para pet, que é presa ao banco do veículo e possibilita que o animal viaje com mais liberdade.

Quem tem animais maiores deve optar pelo cinto de segurança especial e também a grade de segurança, que é colocada entre os bancos traseiro e dianteiro, impedindo o animal de alcançar o motorista.

Se tem dúvidas sobre a melhor maneira de transportar seu pet, procure um veterinário e pergunte qual é o melhor equipamento de segurança para seu animal, levando em conta o tamanho e o peso dele.

Fonte: Detran/SP