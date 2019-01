Tecnologia: Samsung anuncia data para apresentação do Galaxy S10

O novo Galaxy S10 é um dos aparelhos mais esperados do ano. E já foram vários os vazamentos sobre o futuro smartphone.

No entanto, a fabricante sul-coreana permaneceu em silêncio. O que foi quebrando com uma nova informação nesta quinta-feira (10).

Em uma publicação na sua conta do Twitter, a Samsung revelou a data oficial para mostrar o seu aparelho para o mundo:

Welcome to the next generation. Galaxy Unpacked on February 20, 2019. #SamsungEvent pic.twitter.com/M1Gh0F9Fs5

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 10, 2019