Xiaomi anuncia smartphone Redmi Note 7: aparelho com câmera de 48 MP

A Xiaomi anunciou nesta quinta-feira (10) o novo smartphone Redmi Note 7. Considerado de entrada, o aparelho da popular marca chinesa tem uma câmera de 48 MP.

Ele tem um display Full HD de 63, polegadas. O celular também conta com uma câmera traseira dupla. A frontal é de 13 megapixels. Confira as especificações técnicas:

O aparelho chega ao mercado chinês primeiro, a partir de 999 yuan (cerca de R$ 540) no modelo de 3GB/32GB.

Come join our "Name the Color" game for a chance to win a personalized #RedmiNote7! Just hop on the Mi Community App to learn more! pic.twitter.com/02mbJcMVOy

— Mi (@xiaomi) January 10, 2019