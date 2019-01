Empresa por trás do 'Fortnite' recebe classificação negativa por reclamações

A Epic Games, empresa de videogames por trás do jogo Fortnite, tem uma classificação "F" no Better Business Bureau (BBB).

O BBB é uma instituição de defesa do consumidor. Sendo que a classificação ocupada é negativa. A empresa de game ganhou o ranking devido a reclamações de clientes sem resposta, segundo o comunicado.

Drop to The Block and explore an amazing community creation! Test your mettle in the FFA Arena made by KojackNumber2. pic.twitter.com/8Ups5XLmrX — Fortnite (@FortniteGame) January 8, 2019

Os títulos da Epic são alguns dos mais populares do mundo. Apesar da popularidade, eles não são sensíveis aos clientes, de acordo com o Better.

Segundo o comunicado, o BBB tentou entrar em contato com a Epic Games em diversas ocasiões, mas a empresa não respondeu.

LEIA TAMBÉM: