3 frutas ótimas para acelerar o metabolismo e perder peso rapidamente

Ingerir frutas diariamente é fundamental para manter a saúde e aportar nutrientes essenciais para o organismo. A Sociedade Americana de Nutrição indica que cada pessoa deva comer cerca de 400 gramas de frutas por dia.

Pensando nisso, separamos três frutas ideias para manter o peso, acelerar o metabolismo e atingir as recomendações diárias. Além de ricas em nutrientes e vitaminas, estas frutas são deliciosas e muito baixas em calorias.

Toranja

Esta fruta cítrica é rica em antioxidantes e nutrientes. Uma das prediletas dos nutricionistas quando se trata de perder peso e queimar gordura abdominal. Segundo o Blog Tuny, essa fruta tem propriedades que ajudam a oxidar gordura acumulada.

Além disso, é rida em potássio e enzimas. O ideal é consumi-la com bagaço assim como fazemos quando chupamos uma mexerica, sem utilizar metais para corta-la. Outra forma de ingerir toranjas é em forma de suco. E o melhor: contém apenas 42 calorias.

Maçã

Já foi comprovado cientificamente que as maçãs ajudam a reduzir o colesterol ruim (LDL), e permitem queimar gordura abdominal e corporal. De acordo com um estudo realizado por investigadores da Universidade de Oxford e publicado na revista British Medical Journal, a pectina e os polifenóis presentes na pele da maçã contribuem para melhorar o metabolismo do colesterol, reduzindo níveis e danos.

Kiwi

Aesar de ter um intenso sabor, variando entre o cítrico e o doce, é uma fruta com alta quantidade de fibras, algo que ajudará a aumentar a saciedade por algumas horas. O melhora de tudo é que esta fruta contém 80% de água, é diurética, antioxidante e desintoxicante.

É rica em vitamina C, ajuda a queimar gordura abdominal e o melhor de tudo é que contém poucas calorias, apenas 51 calorias em 100 gramas de acordo com a Tabela Brasileira de Composição dos alimentos (TACO).