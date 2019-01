WhatsApp vai surpreender usuários com novo recurso de segurança

O WhatsApp trabalha para adicionar novos recursos. E o aplicativo vai surpreender os usuários com novas funções de segurança, de acordo com informações do site WABetaInfo.

A ferramenta vai utilizar os recursos Face ID e Touch ID no sistema operacional iOS. O app também vai implementar a forma de autenticação no Android, usando impressão digital.

WhatsApp beta for Android 2.19.3: what's new?

WhatsApp is finally working to implement the Authentication feature to protect the app using your Fingerprint, under development!

Info about other features are available in the article.https://t.co/yO6R6pOlsV

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 8, 2019