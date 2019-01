Que tipo de pessoa atrai o seu signo do zodíaco

Cada signo possui uma personalidade e gostos diferentes. Se você está interessado em saber se você e seu crush são compatíveis, continue lendo e descubra que tipo de pessoa você atrai e por quem se sente atraída.

Áries

É aventureiro, então ele está procurando alguém para compartilhar novas emoções e novos mundos. Quando mais espontânea e extrovertida a pessoa for, mas ele vai ficar atraído.

Touro

Gosta de levar uma vida estável e confortável junto com uma pessoa honesta que sabe o que quer. Ele não gosta muito de surpresas e prefere alguém para confiar.

Gêmeos

Este signo adora rir e se divertir, alguém com quem ele pode esquecer seus problemas e relaxar. Se você é bom de conversa então, já ganhou esse coração.

Leão

Gosta de trabalhar na conquista, mas também é exigente. Seu crush ideal é aquela pessoa que o respeita e admira.

Reprodução / Giphy

Câncer

É emotivo e gentil. Ele não tem medo de compartilhar seu amor com o mundo, então precisa de alguém que transmite seu interesse amando e apoiando.

Virgem

Para o virginiano nada é mais atraente do que uma pessoa inteligente e prática. Ele gosta de pessoas que valorizam o seu tempo, porque ele não está disposto a perder o dele ou procrastinar.

Libra

Curte pessoas amigáveis ​​por causa de sua natureza amável, então procura alguém que se sinta confortável perto de seus amigos e familiares.

Escorpião

Odeia os dramas sem necessidade. Por isso procura por alguém que seja emocionalmente estável e independente.

Reprodução / Giphy

Sagitário

Os sagitarianos gostam das pessoas divertidas e provocadoras. Se não rola intensidade e sedução, para eles não serve.

Capricórnio

É aquela pessoa muito seletiva e gosta que seu parceiro seja assim também. Não são muito ambiciosos porque são realistas, mas perseguem seus objetivos com paciência.

Aquário

Adora desafios e se anima com coisas que nunca fez antes. Eles também são muito compreensivos e abertos e estão procurando por alguém com as mesmas qualidades.

Peixes

São pessoas muito criativas e ficam muito atraídos por aqueles que têm qualidades artísticas capazes de dar feedback no seu trabalho.