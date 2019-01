É assim que a energia da Lua vai te ajudar a alcançar seus objetivos, de acordo com o seu signo do zodíaco

Este ano começou com uma explosão de energia sem precedentes que afetará todos os signos do zodíaco de uma maneira especial. Começando pela temporada de Eclipse , agora a Super Lua de Sangue, e em seguida, com eclipses Cáncer-Capricornio e lua cheia.

Uma vez que Leão e Aquário estão no seu melhor, é hora de refletir sobre tudo que você conseguiu, independentemente do seu signo. Pense no crescimento que teve sobre sua individualidade e expressão criativa e também em como você conseguiu compartilhar isso com o mundo.

No final, a super lua de sangue deste mês e o eclipse lunar total são também um poderoso ponto culminante para todos nós. Em primeiro lugar, a energia de Leão-Aquário nos força a tirar proveito de nossa verdade interior.

Você saiu da sua concha e se jogou sem medo, fora da sua zona de conforto em várias ocasiões. Encontrou talento, sabedoria, arte e expressão individual graças a essas energias zodiacais.

Agora, a lunação deste mês terá lugar no dia 21 de janeiro, e se tornará um quadrado de Urano elétrico. São desafiadores, então isso pode causar algumas inquietações, reações impulsivas e mudanças de humor em geral.

No entanto, com isso, também poderia haver algumas oportunidades incríveis. Neste mês a Lua também se oporá a Mercúrio, o planeta da comunicação e do pensamento.

