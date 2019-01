3 signos que fogem dos relacionamentos sérios

Diferente do que muitos pensam, nem todas as pessoas estão procurando a sua cara metade. Alguns signos do zodíaco podem estar ainda menos empenhados em arranjar um companheiro e isso tem muito a ver com a sua personalidade.

Confira os três signos que fogem dos namoros:

Áries

Áries é considerado o signo mais egocêntrico do zodíaco. Seu pensamento "primeiro eu" pode causar estresse nos relacionamentos. Eles acham difícil ver as perspectivas dos seus parceiros e podem se sentir frustrados quando se comprometem. Mas isso não significa que o ariano não pode mostrar a maturidade com a pessoa certa. Quando realmente se apaixonam, são responsáveis ​​e carinhosos e mostram interesse em ter um relacionamento duradouro.

Sagitário

O sagitariano é o que mais gosta de liberdade e, por isso, nem sempre está interessado em relacionamentos de longo prazo. Ama viajar e sempre procura uma mudança que o tire da rotina. O sagitariano deve aprender que pode misturar o melhor dos dois mundos e compartilhar cada aventura com seu parceiro.

Aquário

Também é apaixonado por liberdade e independência. Dessa forma, pode ter dificuldades em se estabelecer em algo sério. Eles são os rebeldes do zodíaco e em um relacionamento é provável que sintam que suas asas foram cortadas. Às vezes eles querem sair e ficar sozinhos, isolados do mundo, o que geralmente é inaceitável para muitos parceiros.