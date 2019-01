A perigoso fraude do WhatsApp que rouba seus dados pessoais

Os usuários do WhatsApp podem ser vítimas de uma ‘nova fraude’ que se espalhou rapidamente pelo aplicativo de mensagens.

O boato do 'WhatsApp Gold', que circulou pela primeira vez em 2016, afirma oferecer uma versão especial e oculta do serviço com recursos extras.

As vítimas recebem um link pelo qual podem fazer o download da "atualização", mas isso os leva a um site repleto de vírus.

O Malware pode ser usado para acessar seu telefone e roubar mensagens e outros dados privados, conforme informações do site The Sun.

Usuários em alerta!

A versão gold não existe e a mensagem é um golpe. De acordo com a Sophos, empresa de segurança cibernética, você deve evitar o envio deste tipo de mensagem e ficar atento aos os últimos golpes do WhatsApp.

