O que significa sonhar com um caixão?

Você sonhou com um caixão? Nós apresentamos uma interpretação deste sonho um pouco assustador, conforme revelado pela revista Nueva Mujer.

O caixão em seus sonhos anuncia brigas e também a perda de pessoas. Pessoas que não morrerão, mas se afastarão da sua vida por causa de mal entendidos.

Muitas pessoas sonham com um caixão e isso as deixa com uma sensação de medo e inquietação devido à iminência de um afastamento físico deste plano terrestre. No entanto, a interpretação não tem nada a ver com a morte.

A especialista em temas do zodíaco, Alicia Galván, também tem sua interpretação sobre esse tipo de sonho. Para a astróloga, sonhar com um caixão "significa o fim de uma dependência moral ou material".

