Confira a lista dos 10 alimentos que podem causar dor de cabeça

Alguns alimentos são saudáveis outros nem tanto, quanto mais industrializados, maior a chance de causar dor de cabeça. Entretanto, eles possuem algumas substâncias em comum que são responsáveis por deixar não só o estômago pesado depois de uma refeição, mas a cabeça também.

Segundo o laboratório Echevarne, alimentos com maior duração no processo de conservação, maturação e fermentação produzem mais substâncias que podem causar enxaquecas em pessoas sensíveis à histamina, tiramina ou taninos.

Existem outras substâncias que podem levar a dor de cabeça induzida por alimentos e esta lista elenca os 10 alimentos você deve ter cuidado ao consumir, caso seja sensível a algum deles.

Vinho tinto

Não estamos falando a dor de cabeça causada pelo excesso, mas sim por uma síndrome que acomete uma parcela de pessoas que tomam determinados tipos de vinho.

Cada pessoa pode ter um tipo diferente de reação a três substâncias: os sulfitos, que são sais utilizados para conversar o produto; as histaminas e o tanino podem estar ligados ao processo de produção do vinho, como tempo de maturação da uva, tempo de maceração e contato com a pele da fruta.

Chocolate

Existe uma substância chamada tiramina que pode desencadear enxaquecas em pessoas sensíveis a ela. É mais comum nos chocolates de maior pureza, ironicamente, o tipo mais saudável.

Alguns queijos

A tiramina também pode estar presente em alguns tipos de queijos, por causa da ação microbiana sobre o aminoácido tirosina, encontrado em grande quantidade na proteína do queijo.

Por isso, quanto mais tempo curando pode resultar numa maior quantidade de tiramina. Os queijos azuis e do tipo Brie, que são atacados por fungos também apresentam quantidade da substância.

Nozes

Quem é sensível à tiramina deve tomar cuidado com esta outra grande fonte. As nozes são altamente benéficas para a saúde, contêm uma enormidade de nutrientes e ômega-3. Se o resultado do lanche da tarde for uma dor de cabeça, talvez seja melhor ir devagar com elas.

Vinagres

Mesma situação dos vinhos, o contato da pele e da polpa das frutas podem produzir altos níveis de histaminas e taninos.

Comida de dias anteriores

Cozinhar para vários dias requer alguns cuidados. Especialistas aconselham colocar as comidas na parte mais baixa da geladeira em vez de deixar a comida esfriando por muito tempo em temperatura ambiente. Isso poderia acelerar a criação de tiramina.

Sopas enlatadas ou de saquinho

Algumas podem conter muito glutamato monossódico, condimento também utilizado em larga escala em restaurantes chineses. Também é ligado a severas enxaquecas em pessoas sensíveis ao tempero.

Sardinha, cavala e arenques

Devem ser consumidos frescos de preferência. A forma natural contém certa quantidade de tiramina, no entanto, podem estar acompanhados de histaminas, presentes em conservantes industriais.

Embutidos e carnes curadas

Contém grande quantidade de nitritos, sais usados para permitir que elas se conservem por mais tempo. Podem acarretar dores de cabeça. Algumas pesquisas ligam esses produtos à causa do câncer colorretal.

Defumados

A fumaça usada para defumar carnes, erva mate, queijos, peixes e outra grande quantidade de alimentos pode provocar dores de cabeças recorrentes em algumas pessoas. O processo de defumação embebe o alimento com sais resultantes da queima da madeira que pode ser sensível para algumas pessoas.