Comer queijo todo dia em pequenas quantidades faz bem para a saúde, diz estudo

Um estudo publicado no Jornal de Nutrição Europeia indica que os benefícios dos diversos nutrientes presentes no queijo superam os malefícios.

Nutrientes como aminoácidos, cálcio e probióticos seriam mais importantes ao corpo humano que as quantidades de gordura e sódio que põem alerta sobre o alimento.

Para chegar a esta conclusão, pesquisadores chineses e holandeses fizeram uma revisão de vários estudos de diversos países. Eles descobriram que pequenas quantidades de queijo podem diminuir o risco de AVC em 14% e doenças cardíacas em 10%.

Segundo os pesquisadores, a quantidade recomendada é de 40 gramas diárias. Quem come mais do que isso sofrem os efeitos inversos da pesquisa e têm mais chances de sofrer de doenças do coração.

Tabela nutricional do queijo muçarela, um dos mais populares do Brasil

* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)