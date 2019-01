5 dicas para acelerar o metabolismo e emagrecer mais rápido

Algumas atitudes são necessárias para ajudar o metabolismo a queimar gordura mais rápido. O sítio estrangeiro Nueva Mujer compilou cinco dicas que ajudam a emagrecer mais rápido. Segundo eles, seguir esses passos pode ser determinante quando o assunto é perder peso.

Estas são as cinco dicas para acelerar o metabolismo e emagrecer rapidamente

Coma um bom café da manhã todos os dias

Se não o faz, o corpo entra em modo de inanição, assim o metabolismo diminui o ritmo e passa a conservar energia. Quanto mais generosa for a primeira refeição, melhor.

Um estudo publicado no Jornal Americano de Epidemiologia, alguns voluntários obtiveram de 22 a 55 por cento das colorias totais no café da manhã e ganharam apenas 700 gramas de peso, em quatro anos.

Os que comeram de 0 a 11 por cento, aumentaram 1,3 quilo. Outro estudo na mesma revista, os voluntários que informaram ter pulado a primeira refeição tinham 4,5 vezes mais risco de obesidade que aqueles que tinham tempo para comer.

Beba mais água

Pessoas que substituem as bebidas açucaradas pela água têm mais êxito para perder peso ou mantê-lo. Isso se deve ao simples fato de que água é uma bebida zero caloria. Alguns estudos apontam também que tomar água meia hora antes de uma refeição pode ajudar a controlar o apetite.

Aproveite suas horas de sono

A falta de sono está relacionada com um aumento importante no risco de obesidade. Isso se deve em parte aos efeitos negativos da privação do sono sobre o metabolismo.

Também é relacionado com aumento dos níveis de açúcar no sangue e a resistência à insulina, que estão relacionados ao maior risco de diabetes tipo 2.

Estudos indicam que quem dorme menos, tem maior produção de grelina, um hormônio responsável pela sensação de fome.

Escolha proteínas no almoço

Aumentar a quantidade de proteínas em cada refeição ajuda a construir e manter massa muscular magra.

O músculo queima mais calorias que gordura, inclusive em repouso. Trate de consumir 30 gramas de proteína, o equivalente a uma xícara de queijo cottage, baixo em gorduras ou um peito de frango desossado de 115 gramas.

Reprodução/ Pixabay

Prepare um pouco de chá verde

O chá verde é considerado um dos melhores termogênicos naturais porque os níveis de gordura diminuem graças à ação de certos compostos que possui. Ele é capaz de produzir aumento da temperatura corporal, com finalidade de acelerar o metabolismo para queimar gorduras.

Em um estudo, as pessoas que consumiram o equivalente a cinco xícaras por dia durante 12 semanas diminuíram o peso corporal em 4,6 %. Segundo outros estudos, consumir de duas a quatro xícaras de chá verde pode queimar 50 calorias adicionais. Isso é o equivalente a cerca de dois quilos por anos. Pra alcançar o maior efeito, tome-o quente.