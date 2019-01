Os signos do zodíaco que mais pensam em sexo

As pessoas sempre tendem a relacionar o apetite sexual dos signos àqueles que fazem parte do elemento fogo (Áries, Leão e Sagitário). A verdade é que as coisas não são bem assim, especialmente se estamos falando daqueles signos que gostam e passam um bom tempo pensando em sexo.

Veja cinco signos que pensam muito em sexo:

Áries



Sexo é poder para o ariano, o que significa que ele está sempre pensando em maneiras de energizar sua vida sexual. Ele sabe quando ser dominante e quando pode se soltar e se divertir, esse equilíbrio só ele pode oferecer. Sua natureza é inesperada e excitante.

Reprodução / Popsugar

Leão

O leonino é muito sexual, por isso o sexo para ele deve ser algo presente no cotidiano. Ele gosta de estar em um papel de submissão, sempre e quando se sinta apreciado e adorado.

Reprodução / Gfycat

Virgem

É sempre tão correto e responsável que até parece incomum que ele pense tanto nisso. Ele gosta de se sentir seguro, mas sua natureza também imprevisível quando o assunto é sexo. Esse tipo de parceiro costuma não ter limites na cama.

Reprodução / Giphy

Escorpião

O escorpiano é o tipo de pessoa que sempre pensa em sexo e sua sexualidade também faz parte da sua personalidade. Ele pode ser bem direto quanto ao que gosta e faz tudo com muita paixão.

Reprodução / Tumblr

Aquário

Está sempre disposto a tentar algo novo e gosta de fantasiar essas possíveis experiências. No início, esse signo pode parecer bastante tímido, mas a verdade é que ele se entrega ao prazer facilmente.

Reprodução / Gfycat