Os signos que são os parceiros mais dedicados do zodíaco

Todos os signos podem ser ótimos parceiros, no entanto, alguns são mais considerados e se dedicam ao relacionamento mais do que outros.

Confira se você está na lista:

Câncer

O canceriano sabe como se conectar emocionalmente com outros signos de forma natural. Os signos governados pela lua são os mais sensíveis e generosos com seu parceiro, além de fazer tudo de forma genuína e pensando no bem da outra pessoa.

Reprodução / fanpop

Libra

Os librianos são generosos e amorosos. Dedicar-se ao outro não é um problema para eles, que sabem como mostrar seu amor sem serem muito dependentes.

Reprodução / We Heart It

Peixes

O pisciano é um dos signos mais românticos e leais, então, quando se envolve em um relacionamento, tende a ser sincero com seus sentimentos e cada ação em relação ao seu parceiro. São, sem dúvida, os mais dedicados do zodíaco.

Reprodução / Gfycat