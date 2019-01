Tecnologia: Assim você pode usar o WhatsApp com um número de telefone fixo

O WhatsApp já permite criar uma conta com um número de telefone fixo. No entanto, a medida só é valida para a versão Business (de negócios), de acordo com informações do portal Fayerwayer.

A novidade ainda está disponível apenas para o sistema operacional Andoid. Em breve será liberada para o IOS (sistema para iPhones).

"O WhatsApp Business permite que você tenha uma presença comercial no WhatsApp, se comunique de forma mais eficiente com seus clientes e também o ajudará a expandir seus negócios".

Apesar de ser destinado para empresas, qualquer um pode utilizá-lo. Para criar uma conta com seu telefone fixo, abra o Business e siga os passos:

Diga ao aplicativo que você não deseja usar o telefone do cartão SIM, mas outro número.

Insira o número de telefone na caixa à direita. Não insira código de operadora ou qualquer zero à esquerda.

Quando a tela aparece solicitando o código que foi enviado a você por SMS; espere para ver a opção que diz "Ligue para mim".

Agora você receberá uma ligação que ajudará você a verificar sua conta e, em seguida, estará pronta.

Se você tiver números de telefone pessoais e comerciais separados, você pode ter o WhatsApp Business e o WhatsApp instalados no mesmo telefone e registrá-los com diferentes números.

