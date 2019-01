Estas são as principais gorduras que você deve ingerir para manter a saúde em dia

Gorduras Monoinsaturadas

Gorduras monoinsaturadas têm propriedades anti-inflamatórias e auxiliam a diminuir o colesterol ruim (LDL) e efeitos benéficos na glicose sanguínea.

Alimentos que contêm grande quantidade de gorduras monoinsaturadas

Azeites: de azeitona, de abacate, gergelim e amêndoa;

Abacate;

Nozes: macadâmia, avela, girassol, amêndoas, castanhas;

Peixes: arenque, bacalhau, sardinha, salmão.

Gorduras poli-insaturadas

Ômega 3

Outra gordura que tem se mostrado essencial para o bom funcionamento do organismo é o ômega-3. Estudos indicam que ele tem papel no fortalecimento do sistema imunológico, diminui a pressão arterial e ajuda a prevenir e combater doenças cardiovasculares.

Ele pode ser feito por meio de suplementação, caso seja muito difícil inserir estes alimentos na dieta.

Estes são alimentos ricos em ômega-3

Salmão enlatado

Atum enlatado

Sardinhas ou arenque enlatados

Cavala

Chia

Castanhas

Ômega-6

É mais fácil de ser ingerido que o ômega-3, por isso os excessos desse tipo de gordura é mais comum. Além ser ruim para a saúde geral, o ômega-6 compete como o ômega-3 para ser absorvido.

Ele está presente na maior parte dos óleos vegetais e é usado em larga escala na alimentação moderna. Pesquisas ligaram o alto consumo desta gordura ao surgimento de câncer de próstata e de mama.

Apesar disso são essenciais para a dieta humana. O indicado é que consumamos até 5 vezes mais ômega -6 que ômega-3. Atualmente, alguns pesquisadores indicam que essa razão está em 20:1.

aves

salgadinhos, frituras e bolos

a maior parte dos óleos vegetais

gordura de palma

óleo de semente de groselha negra

colza ou óleo de canola

Óleo de cânhamo

Óleo de soja

Óleo de algodão

Óleo de semente de girassol

Óleo de milho

Óleo de cártamo

produtos industrializados feitos com gordura vegetal

Uma boa forma de adicionar essas gorduras boas à dieta é temperar a salada, carnes e vegetais com os óleos indicados e misturar sementes e nozes às preparações. Nutricionistas indicam adicionar gorduras boas, como as monoinsaturadas e o ômega-3 em todas as refeições.