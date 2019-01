As 5 novidades que o WhatsApp prepara neste 2019

O serviço de mensagens WhatsApp continua a ser preferido pelos usuários de Android e iOS . É por isso que o aplicativo já preparou várias surpresas para este 2019.

De acordo com o relatório Business Today, estas são as novas 5 funções que seriam lançadas este ano. Confira a lista:

Dark Mode

É uma nova modalidade na qual todas as cores claras do aplicativo ficarão escuras. Uma das vantagens é que sua visão será protegida da iluminação que sai da tela.

Função voltada especialmente se você é um daqueles que conversam à noite. Além disso, o "modo escuro" permitirá que você conserve a duração da bateria.

Mensagens de voz consecutivas

Agora as notas de voz podem ser reproduzidas consecutivamente. Esse novo recurso é ativado quando o WhatsApp detectasse dois ou mais áudios recebidos.

Ele irá até mesmo notificar com um som quando houver dois e o segundo áudio será reproduzido imediatamente. Já funciona no IOS e também será ativado no Android.

Pré-visualização de vídeo

Você vai adorar esta atualização: Os usuários poderão visualizar os vídeos diretamente na notificação de push e também economizar alguns megabytes.

Classificação de contatos

É sobre manter a ordem no seu WhatsApp. Você poderá classificar automaticamente seus contatos, isso ajudará você a saber com quais você mais interage.

Anúncios nos status

O vice-presidente do aplicativo, Chris Daniels, confirmou recentemente que os anúnciosserão publicados na seção de 'status' a partir deste ano. O mesmo já foi visto no Instagram e Facebook.

