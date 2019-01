5 coisas que fazem desse signo o amigo mais honesto do zodíaco

As pessoas nascidas sob o signo de Áries podem ter uma má reputação por serem impulsivas e gerarem conflitos. Contudo, quando estamos falando em amizade, este é um dos signos mais leais e verdadeiros do zodíaco.

Descubra porque essas pessoas do elemento fogo são tão honestas:

Ele sempre vai te dizer o que pensa



Às vezes não é fácil ouvir a verdade, mas um ariano lhe dirá mesmo assim. Eles não fazem isso para o que outro se sinta mal, eles só não querem que as pessoas que eles se importam acabem se iludindo e errando feio na vida. É sempre bom ter aquele amigo que tem coragem de dizer a verdade, não é?

Fará você ver o lado bom de tudo



Apesar de brutalmente honesto, o ariano não é pessimista. Eles são capazes de ver o sol através das nuvens quando você sente que as coisas não poderiam ser piores. É a pessoa que você quer ter por perto quando os tempos ficam difíceis, porque ela estará lá para lembrar que tudo ficará bem. Às vezes, seu humor sarcástico e irônico ajuda a aliviar as coisas.

Ele está sempre disposto a ajudar



O ariano gosta de ser líder, por isso não hesitará em tomar as rédeas e assumir a situação que está enfrentando. Ele não terá problemas em ajudar quando você se sentir sobrecarregado.

Fica entediado fácil e não esconde isso



Esse signo gosta de coisas espontâneas e novas, então se ele não estiver gostando de algo, ele dirá com todas as letras. O lado bom disso? Ele faz com que as pessoas saiam da rotina, conheçam coisas novas e se divirtam mais.

Lealdade



São muito leais, sempre abertos e dispostos a ouvir e ajudar seus entes queridos. Quando você precisar de conselhos, seu amigo ariano estará lá. Eles também são caracterizados por saberem guardar segredos e não costumam trair a confiança das pessoas.