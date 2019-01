Os signos que acabam invejando os outros sem perceber

A "inveja do bem" realmente existe, mas alguns signos podem terminar experimentando a parte negativa desse sentimento com mais facilidade do que outros.

Confira os três signos que podem acabar invejando os outros sem perceber:

Câncer

Facilmente cai em sentimentos negativos, especialmente em questões do amor. O canceriano costuma invejar as conquistas das pessoas, porque a intensidade dos seus sentimentos pode dificultar bastante sua vida amorosa e potencial para construir relações.

Virgem

Uma de suas principais características é que este signo é muito analítico. Ele passa a analisar cada aspecto da sua vida em detalhes e das outras pessoas também. Por isso, pode facilmente terminar frustrado pensando que os outros possuem muito mais do que ele.

Sagitário

O sagitariano pode se sentir intimidado e inferior quando alguém consegue exatamente o que ele deseja. Suas emoções muitas vezes entram em conflito porque eles podem ter sentimentos ruins com pessoas que eles realmente gostam.