Guerra de gigantes! Qualcomm faz pagamento bilionário para bloquear venda de Iphones

A guerra entre as empresas Qualcomm e Apple continua. A disputa teve novos capítulos, de acordo com informações do jornal Financial Times.

Para evitar as vendas dos iPhones 7 e 8 na Alemanha, a gigante Qualcomm depositou em juízo a bagatela 1,3 bilhão de euros.

Tudo isso depois que a justiça determinou a proibição da venda e importação dos modelos no país europeu. A decisão tem como base a acusação de violação de patentes.

A medida passou a vale depois da confirmação do depósito por parte da Qualcomm, para cobrir possíveis prejuízos caso a sentença seja revogada.

LEIA TAMBÉM: