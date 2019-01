Estes são os 4 benefícios que faz do tomate fundamental para a saúde

O tomate é uma fruta presente na salada do brasileiro. Um ingrediente que todos estamos acostumados e que faz muito bem para a saúde do corpo humano. Baixo em calorias e colesterol, o tomate pode ser consumido de várias maneiras e até em forma de suco.

Consultamos sites especializados e nutricionistas para saber quais são os benefícios do tomate para a saúde e quais as qualidades do fruto que faz parte da macarronada até o vinagrete.

Melhora a visão

É rico em vitamina A e isso é fundamental para combater a degeneração macular, perda de visão relativa ao envelhecimento.

Regula a pressão arterial

Diminui os níveis de colesterol ruim (LDL), e também é rico em potássio. Já discutimos os benefícios do potássio para a saúde, e como ele é importante para combater a pressão alta e a ajuda a regular a saúde do coração.

Mantém o coração saudável

Possui uma grande quantidade de licopeno, antioxidante responsável pelo pigmento vermelho da fruta. Algumas pesquisas ligam esse nutrientes à regulação da pressão arterial e também o indicam como grande aliado da saúde do coração.

Previne o câncer

Por muitos anos o licopeno e os antioxidantes presentes no tomate são relacionados à prevenção do câncer de próstata. Pesquisas recentes indicam que essa fruta também é responsável pela prevenção de outros tipos de câncer, como de pulmão, bexiga, mama, estômago e colo do útero.

Tabela nutricional do Tomate

* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. Fonte: (TACO) – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos