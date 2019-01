Apple revela que a App Store alcançou recorde de vendas no final do ano

A temporada final do ano é geralmente um período de muitas venda. E isso também não foi diferente para a App Store. A Apple anunciou que a loja de apps estabeleceu um novo recorde de vendas durante a temporada de férias.

Segundo a empresa, os usuários gastaram 1,2 bilhão de dólares entre a véspera de Natal e o Ano Novo na plataforma.

"A última semana do ano foi a nossa melhor com mais 1,2 bilhão de dólares gastos em aplicativos e jogos, e o primeiro dia do ano foi um recorde de um único dia com mais de 322 milhões de dólares”.

No comunicado é mencionado que as categorias de jogos e aplicativos de cuidados pessoais foram as mais populares durante as férias, destacando que títulos como Fortnite, PUBG, Brawl Stars, Asphalt 9 e Monster Strike estavam entre os mais baixados.

LEIA TAMBÉM: