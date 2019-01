Usuários em Alerta! O golpe espalhado pelo WhatsApp que está infectando celulares

Inúmeras fraudes se espalham constantemente por meio do WhatsApp. Elas podem afetar os usuários de inúmeras maneiras.

E um aplicativo para Android afirma permitir "saber quem vê a foto do seu perfil". No entanto, tudo seria um grande golpe, de acordo com informações do site Softonic.

Metro Jornal Tecnologia: Vazam novos detalhes sobre o próximo Motorola P40

O app "Profile Tracker for WhatsApp", que havia sido removido da Play Store, acabou retornando a loja do Google recentemente.

Por trás do aplicativo existe um golpe que enche o celular com publicidade invasiva. Ela também teria acesso a seus dados móveis e contatos.

Segundo o portal especializado, a popular ferramenta de mensagens não possui nenhum aplicativo ou recurso que permita isso.

LEIA TAMBÉM: