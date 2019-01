Fortnite Battle Royale recebe dois 'novos' modos de jogo

Jogadores do Fortnite Battle Royale podem desfrutar de dois novos modos de jogo: Team Rumble e Unvaulted Duos. Um belo presente de inicio de ano.

A empresa anunciou o retorno dessas duas modalidades na última quarta-feira (02), de acordo com informações do site Vandal.

Ring in the new year with a Victory Royale in either Team Rumble or Unvaulted Duos! 🏆

Drop into your favorite Limited Time Mode now! pic.twitter.com/SAfDJ8cW7G

— Fortnite (@FortniteGame) January 2, 2019