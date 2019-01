Como saber qual paleta de cores predominou no seu Instagram

Novidade para os usuários do Instagram. A paleta de cores do feed da rede social pode ser descoberta por meio do aplicativo "A Year of Colour".

Year of Colour/Chris Welch

Em forma de um mosaico de bolhas coloridas, o resultado também pode ser compartilhada na rede. Siga as etapas:

Acesse o site yearofcolour.com

Faça login com o seu Instagram

Clique em Get a Report

Informe seu e-mail e escolha um período

Clique em “Go!”

Você escolhe um intervalo de tempo, e o aplicativo classifica os posts mais apreciados do Instagram – e cria uma visualização de dados das cores do seu top 100.

LEIA TAMBÉM: