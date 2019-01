Alerta! Este é o challenge pelo qual a Netflix está pedindo prudência

A Netflix iniciou o ano de 2019 com uma mensagem de aviso para os usuários da ferramenta, conforme revelou o site El Confidencial.

A plataforma de streaming foi forçada a pedir prudência. O sucesso surpreendente de "Bird Box", filme estrelado por Sandra Bullock, levou a um perigoso desafio que se tornou viral nas rede sociais sob a hashtag #BirdBoxChallenge.

Took off my blindfold this morning to discover that 45,037,125 Netflix accounts have already watched Bird Box — best first 7 days ever for a Netflix film! pic.twitter.com/uorU3cSzHR

A incitação é realizar tarefas diárias, como subir escadas, atravessar uma rua ou cozinhar de olhos vendados. O que é muito perigoso, no momento, ainda não há registro de nenhum acidente.

A mensagem de plataforma não poderia ser mais clara: “Não acredito que eu tenha que dizer isso, mas por favor não se machuque com o desafio do Bird Box Challenge. Não sei como tudo isto começou e nós somos gratos pelo carinho, mas só temos um desejo para 2019: que você não acabe em um hospital por causa dos memes".

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.

— Netflix US (@netflix) January 2, 2019