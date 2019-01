A atitude do seu signo do zodíaco que costuma afastar as pessoas

Cada signo do zodíaco tem seus próprios mecanismos de defesa, maneiras pelas quais ele tenta não se machucar nos relacionamentos. Por isso, cada pessoa pode ter um modo inconsciente de distanciar as pessoas.

Confira quais dessas atitudes podem distanciar o amor da sua vida:

Áries



Você é muito decidido e isso assusta, porque o outro não sabe como agir com sua atitude desafiadora. Relaxe, o amor não tem que assustar você, nem sempre ele dá errado.

Touro



Pare de pensar que, em questões de amor, todos devem seguir o mesmo caminho que você. Cada pessoa ama no seu ritmo e da sua forma, do contrário, ninguém se complementaria.

Gêmeos



O problema é que é difícil para você se abrir para o amor. Algumas vezes sair do controle é necessário e aceitar o amor também implica ceder.

Câncer



Pare de discutir, pare de colocar o outro em xeque só para provar que você é mais inteligente e está com a razão. Não caia em uma guerra de egos.

Leão



É bom não ser sempre o centro atenções. Às vezes, é necessário fluir, deixar as coisas acontecerem e aceitar o outro com tudo o que isso implica.

Virgem



Pare de ser tão meticuloso, analisar cada aspecto do outro, ninguém é perfeito, você não é. Quando você entende isso, as coisas podem fluir melhor.

Libra



Não evite o amor, às vezes é necessário dizer sim mesmo sem saber até onde as coisas vão. Esteja disposto a arriscar e terá melhores experiências.

Escorpião



Nem todas as pessoas querem machucá-lo. Pare de pensar que todas as pessoas ao seu redor possuem mais defeitos do que qualidades.

Sagitário



Não tenha medo de mostrar interesse, demonstrar seus sentimentos não deve ser tratado como uma debilidade. Às vezes, você parece tão despreocupado que confunde as pessoas.

Capricórnio



Não faça o outro sentir que você não está interessado. Afastar as pessoas e se fazer de difícil quando você também está morrendo de amor só serve para deixar tudo ainda mais complicado.

Aquário



Você parece impenetrável e faz pessoas acreditarem que elas não têm chance. Seja mais transparente.

Peixes



Não idealize as pessoas, esse é o seu principal erro. Pare de esperar o par perfeito e que cumpre com todos os requisitos que só existem na sua imaginação.