Ano do Sol: Confira o horóscopo de todos os signos do zodíaco para 2019

Áries

2019 será um dos mais afortunados em matéria de abundância e estabilidade econômica. Grandes projetos estão chegando. Tente renovar o seu guarda-roupa e comprar mais peças vermelhas, que farão você ter boas energias durante todo o ano. Para os solteiros, vem um relacionamento estável com alguém de Capricórnio, Peixes ou Leão.

Os melhores meses para o seu signo serão março, abril, setembro e dezembro. Este ano será ideal para comprar uma casa ou carro. Sua conexão com o divino será muito. Também será um ano de muitas viagens.

Touro

Você terá um ano cheio de boas notícias e realização de projetos. Você tem tudo para ser bem sucedido e este ano você terá a oportunidade de promover seu próprio negócio.

Você deve ser muito discreto, porque será muito propenso a problemas de fofoca. Tente controlar sua personalidade para evitar problemas com seu parceiro ou amigos.

Gêmeos

Este ano será especialmente generoso com o geminiano, então aproveite para fazer tudo o que você sempre quis. Os solteiros encontrarão um amor muito compatível de Capricórnio, Libra e Aquário.

Você deve estar muito consciente da sua saúde e ter muito cuidado. Será um ano para se preparar preparando e começar a estudar um idioma. Este ano você terá a oportunidade de conhecer pessoas importantes.

Câncer

Neste ano do Sol, sua força espiritual será renovada e começará a sentir. Este ano você vai crescer muito no trabalho. Os melhores meses do ano são março, maio, julho e novembro; Abril e setembro devem ser os mais negativos.

Tenha cuidado neste ano com as traições de novos amores, sempre com muita cautela e não se apaixone tão rapidamente. Será um ano muito bom para os seus negócios .

Leo

Este 2019 será um ano para delinear os objetivos e alcançá-los. Seu signo é dominado pelo sol, então você terá a oportunidade de remediar as situações ruins que experimentou em outros anos e superar qualquer problema. Os meses de maior abundância e sorte serão março, maio, agosto e outubro.

Suas cores são laranja e amarelo. Os solteiros têm um amor muito compatível com o signo de Áries, Sagitário ou Capricórnio; o casado tem uma gravidez batendo na porta. Cuidado com fraudes este ano e não se deixe enganar, lembre-se que o barato pode sair caro.

Virgem

Deixe todas as inseguranças de lado e comece a trabalhar para obter tudo o que deseja. Suas cores são cinza e marrom.

Os virginianos são impulsivos e, às vezes, não controlam as palavras e isso faz com que eles tenham vários problemas. Os melhores meses do ano são março, julho, agosto e setembro. Tente resolver problemas com sua família e viva em 2019 mais perto de seus entes queridos.

Libra

Seu signo passará por algumas energias fortes e você terá que estar muito focado para levá-las ao positivo. Você conhecerá pessoas que se tornarão muito importantes para sua vida em assuntos profissionais.

Será um 2019 muito sortudo no amor, então os solteiros vão encontrar pessoas muito compatíveis como Peixes, Câncer e Aquário. Suas cores são roxas e verdes. Este ano tudo estará do seu lado para resolver questões legais.

Escorpião

Será um ano de fortalecimento ou formalização de laços pessoais. Suas cores são fortes vermelho e azul. Seus melhores meses do ano serão março, abril, outubro e novembro.

Será um ano muito forte e com muitas conquistas pessoais. Lute pelos seus sonhos sem se importar com o que os outros dirão.

Sagitário

Este 2019 vai ter muita sorte em assuntos amorosos e profissionais. Você terá toda a força espiritual para sair de qualquer problema que surja em seu caminho.

Tente ter muito cuidado com o que você diz e pense melhor antes de tomar qualquer decisão. É o ano ideal para deixar todos os vícios. Seus melhores meses do ano serão abril, julho, setembro e dezembro.

Capricórnio

Neste 2019 você finalmente verá muitos dos seus sonhos, lembre-se de que o importante é trabalhar para alcançá-los.

Para os solteiros, será um ano de grande paixão e amor, aproveite, mas tenha cuidado para que ninguém se machuque. Suas cores são preto e branco. Seus piores meses são fevereiro e outubro.

Aquário

Deixe para trás todas as inseguranças que o rodeiam para poder avançar em assuntos pessoais e econômicos. Seu ponto fraco será nervosismo e estresse, portanto, tente não ficar focado em problemas e manter a calma,

Suas cores são branco e azul forte. Seus melhores meses do ano serão fevereiro, março, setembro e outubro. Sua melhor compatibilidade é com os signos de Áries, Gêmeos e Libra.

Peixes

Lembra-te que o teu signo é o mais intuitivo e tem muita comunicação com o divino, o que te ajudará.

Tire todos os ressentimentos de sua vida, especialmente com sua família. Suas cores serão púrpura e vermelho escuro. Os meses mais sortudos para o seu signo são março, maio, agosto e novembro.

