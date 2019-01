Tecnologia: Confira novos detalhes sobre o próximo Samsung Galaxy S10

O aparelho Samsung Galaxy S10 é a nova grande aposta da marca sul-coreana. E já foram várias as informações vazadas sobre o próximo celular.

O smartphone deve ser lançado no mês de fevereiro, de acordo com o site especializado 9to5google. Devem ser apresentados três modelos:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S10

Galaxy S10 Plus ou Galaxy S10 +

O S10 Lite será um pouco menor e terá menos hardware (incluindo câmeras, armazenamento e memória RAM). O Galaxy S10 padrão e a versão Plus terão quase a mesma configuração.

Especificações

O site SamMobile afirmou que o dispositivo deve ser equipado com o recém-anunciado chipset Snapdragon 855 (mercado americano). Para os compradores em todo o mundo, o Exynos 9820 da Samsung será o chipset que ajuda a alimentar o smartphone.

O dispositivo incluirá 8 GB de RAM como padrão com uma opção potencial de 12 GB de RAM. Uma bateria maior e recursos de economia de energia devem estender o funcionamento do aparelho em até dois dias.

O Galaxy S10 Plus deve ser equipado com um display de 6,4 polegadas. A tela será um painel AMOLED com resolução QHD.

Quanto ao irmão um pouco menor, o Galaxy S10, o display medirá 6,1 polegadas e o mais pequeno – o Galaxy S10 Lite – será de 5,8 polegadas.

A case manufacturer's expectations for the Galaxy S10 lineup: pic.twitter.com/lrExjvalcb — Evan Blass (@evleaks) December 8, 2018

Leitor de impressão digital no display

Todas as informações apontam para a inclusão de um leitor de impressões digitais no display. A Samsung está dispensando o scanner de íris neste novo modelo, em vez disso, o S10 contará com uma nova tecnologia de leitura apelidada de “Ultrasonic”.

Carregamento sem fio

Assim como o Huawei Mate 20 Pro, espera-se que o Samsung Galaxy S10 ofereça a capacidade de carregar outros dispositivos através do carregador sem fio.

Opções de armazenamento

Provavelmente veremos o S10 com um modelo massivo de armazenamento de 1 TB. Além desse, veremos um modelo básico de 128 GB e um padrão de 512 GB.

O Galaxy S10 + também deve ter as mesmas opções. Ainda não sabemos com quais opções de armazenamento o modelo Lite proposto será fornecido.