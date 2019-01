O signo do zodíaco que terá um 2019 decisivo para a sua vida amorosa

Um dos signos mais sérios e trabalhador do zodíaco terá um longo 2019 quando o assunto é relacionamento. É possível que ele se sinta colapsado e encontre a sensatez nessa quebra intensa de padrões.

Curioso para saber de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

O signo ao nos referimos é o Capricórnio!

Você já recomeçou e radicalizou em decisões do coração algumas vezes na vida, mas dessa vez se sentirá ainda mais pronto para deixar para trás aquilo que não está mais funcionando.

Não é segredo nenhum que você deseja relações sólidas e alguém que o apoie. E com isso em mente você se sentirá capaz de construir algo bonito do zero – trabalho nunca é um problema para o seu signo.

Muitos comprometidos se perguntarão se estão estagnados e irão querer tomar uma atitude. Os solteiros podem conhecer pessoas muito interessantes, mas serão mais críticos na hora de se envolver pra valer.

Em julho seu relacionamento pode tomar novos rumos. Se o relacionamento estiver pronto para fracassar, provavelmente isso acontecerá. Afinl, antes de construir algo novo, é preciso desmoronar o que resta.

Lembre-se que algumas decisões dolorosas valem a pena a longo prazo. Se você é solteiro, pode esperar o momentos emocionantes quando se trata de romance. Este será um ano para começar ou reconstruir relacionamentos reais!