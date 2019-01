As 10 próximas novidades que chegarão ao WhatsApp em 2019

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp prepara uma série de surpresas para os usuários em 2019.

Chegarão novos recursos e funções na popular ferramenta. Separamos as 10 próximas novidades para este ano. Confira:

Combater pessoas indesejadas

O WhatsApp prepara uma novidade para combater pessoas indesejadas. O app de mensagens testa a função “Modo Férias”.

A função vai permitir arquivar as conversas e impedir as notificações mesmo que você siga recebendo novas mensagens do contato.

A medida é diferente do bloqueio de contato. O arquivamento tira conversa da lista de bate-papo e coloca em um espaço oculto.

Grupos do app

Uma novidade chegará para os grupos de WhatsApp em 2019. O app vai permitir que uma mensagem enviada em um grupo fosse respondida de forma privada.

Diferente da forma atual, o conteúdo da resposta será enviado diretamente para o chat de quem publicou a mensagem. O recurso deve ser liberado em breve.

📝 WhatsApp beta for Android 2.18.335: what's new?

Reply privately feature, enabled by default!https://t.co/BSnFYgrp5Q — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 31, 2018

Dark Mode e o Touch ID

O Dark Mode (modo escuro) e o Touch ID estarão disponíveis em breve também. A primeira função permite alterar as cores do app. Ele também pode ajudar a reduzir o consumo de bateria do celular.

Já o Touch ID é a solicitação de impressão digital para acessar o aplicativo de mensagens. Uma nova forma de segurança para o WhatsApp.

For this reason, I believe Dark Mode and Touch ID will be available for everyone before they enable ads in WhatsApp Status.. and they want to enable ads soon… https://t.co/muUKV8FVX8 — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 22, 2018

Novos emojis

O aplicativo de mensagens WhatsApp enviou recentemente uma novo update por meio do programa beta (versão de teste) do Google Play.

Nesta nova atualização, o app mudou o layout de muitos emojis. O aplicativo adicionou algumas alterações a 357 emojis.

As alterações são sobre cores, pequenos detalhes novos, alinhamento ou um novo design suave, de acordo com o site especializado Wabetainfo.

Vídeos no app

O WhatsApp está lançando a possibilidade de visualizar vídeos diretamente na barra notificação por push. A novidade ainda em teste estará disponível em breve para os usuários.

✅ WhatsApp is rolling out the possibility to view videos directly in the push notification for any iOS beta user having the 2.18.102.5 version installed! It will be available soon for App Store users. — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 20, 2018

Mais privacidade

O WhatsApp deve adicionar em breve uma nova opção de privacidade que permite ocultar o nome de perfil para as empresas. A função está relacionada a versão business do app.

It looks like WhatsApp is going to add in future a new privacy option that allows to hide your profile name (push name) to businesses. pic.twitter.com/q4CYKULvvL — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 3, 2018

WhatsApp em Tablet

Boa notícia: Será possível instalar o WhatsApp no tablet diretamente do Google Play. Isso não era possível anteriormente, já que era necessário fazer o download do APK separadamente. A novidade, ainda em fase de teste, deve ser liberada em breve.

Good news: you can now install WhatsApp on your Android tablet directly from the Play Store (ONLY IF YOU'RE A BETA TESTER — 2.18.367)!

It wasn’t possible in the past and it was necessary to download the APK separately. — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 30, 2018

Anúncios

O WhatsApp deve mostrar anúncios em breve. A medida que desagrada os usuários, deve ser exibida na ferramenta 'stories'.

Limitar criação de grupos

O app pode limitar a criação de grupos e inserção de contatos, de acordo com informações divulgadas pelo site Mysmartprice.

A plataforma de mensagens está atualmente ocupada com o problema das fake News. Como solução, o WhatsApp pode em breve introduzir um novo recurso de segurança.

Quando você tenta adicionar vários participantes a um grupo do WhatsApp com muita rapidez, o aplicativo exibirá uma mensagem dizendo "Você adicionou muitos contatos ao grupo com muita rapidez. Tente mais tarde".

Da mesma forma, os usuários receberão uma mensagem dizendo "Não é possível criar um grupo porque você criou vários com muita rapidez. Tente novamente mais tarde”.