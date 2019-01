Previsões sobre amor, saúde e trabalho para todos os signos em 2019

Um nvo ano começou e cada signo do zodíaco encontrará surpresas no seu caminho. Confira as previsões para 2019:

Áries

Este signo pode se sentir cansado e desmotivado. Além disso, ele deseja que um projeto no trabalho dê certo, embora possa não funcionar como esperado. Muitas viagens podem vir.

Os que estão comprometidos ficaram bem e estáveis com o parceiro. Inclusive, um nascimento pode acontecer. Os solteiros continuarão flertando por aqui e por ali, mas no segundo semestre, eles conseguiram mais estabilidade na área emocional.

Pessoas do passado podem reaparecer. Na saúde, embora estejam razoavelmente estáveis, é preciso cuidar ombros e costas.

Touro

Este signo conseguirá o que quer e comprará um terreno, casa ou terá sucesso em qualquer objetivo econômico com o qual sonha. Este ano, será preciso tomar decisões rápidas em várias áreas. Para aqueles que estão trabalhando, novas propostas podem vir.

No amor, eles terão que se preocupar mais com a conquista. O taurino estará muito ocupado no trabalho, mas deve ter tempo para se aproximar da família. Um membro da família se casa ou vai embora.

Quem não tem um parceiro, em abril ou maio poderá se surpreender com a chegada um amor. Na saúde, é preciso ter cuidado com os problemas estomacais.

Gêmeos

Cuidado com a pressão alta e visite o médico se sentir dores de cabeça. Na área de trabalho, novos projetos relacionados a viagens estão chegando. As pessoas que trabalham com a terra também terão boas notícias.

Este signo será renovado e boas notícias virão para os que estão desempregados, especialmente no segundo semestre.

É possível que aconteçam decepções dentro das suas amizades ou parceiros. Separações podem ocorrer. Aqueles que não têm um parceiro, no final de 2019, alcançarão a estabilidade.

Câncer

Estrese no local de trabalho. Eles terão que se mostrar mais, lutar por seu lugar e provar que estão certos. O ano marcará o início de novos projetos e da reconstrução da carreira.

A saúde será instável. No amor, eles se sentirão calmos e estáveis. Provavelmente, aqueles que estão solteiros podem conhecer alguém para algo mais sério – há grandes chances de que, no segundo semestre, eles encontrem a pessoa ideal. Os que namoram podem decidir morar junto com o parceiro.

Leão

Em geral, se sentirá muito bem, mas é preciso cuidar dos rins e do cólon. Na área de trabalho, as mudanças virão com novas etapas; tudo vai fluir. É provável que eles adquiram um bem ou queiram morar em outro lugar.

Assinaturas de contratos, compra e venda estão previstas. No amor, a maternidade ou paternidade pode vir e surpreender a todos.

Virgem

Na família tudo sairá bem. No trabalho, a estabilidade econômica virá. Para quem está desempregado, uma boa notícia e oportunidades chegarão. Aproveite!

No amor, os comprometidos podem sentir um pouco de desilusão. Eles não sentirão o apoio de que precisam e isso será um desafio para o casal.

Para os solteiros, novas oportunidades podem chegar, mas ainda assim é preciso cuidar muito bem dos sentimentos, pois uma decepção amorosa ocorrerá. Em outubro, o virginiano voltará a acreditar no amor.

Na saúde, cuide das costas, dos tornozelos e dos joelhos.

Libra

Entre agosto e setembro, este signo pode se sentir um pouco abandonado. Talvez eles pensem que fizeram muito pela família e ninguém reconhece isso. Tenha cuidado com a depressão.

É preciso ser mais otimista. Na área de trabalho, alguém oferecerá uma nova oportunidade e isso trará muitas satisfações.

No amor, fale mais, comunique o que você quer ou sente. Aqueles que não têm um parceiro fecharão um ciclo que não lhes permitia recomeçar um novo relacionamento de verdade. 2019 dará a força que você precisa para seguir em frente.

Escorpião

Existe a possibilidade de gravidez dentro da família. A saúde estará estável. Podem haver muita “correria” e será preciso dar um tempo e respirar.

No trabalho, eles terão que lutar. Aqueles que estão sem trabalho, receberão notícias importantes. Portanto, é preciso ficar muito atento.

Os casais terão estabilidade. Aqueles que estão solteiros, encontram um relacionamento estável no segundo semestre.

Sagitário

Você precisará expandir mais seus horizontes, respirar mais ar e andar descalço. Cuidado com o terceiro mês do ano especialmente em assuntos relacionados à saúde.

Novos projetos de trabalho chegarão e ajudarão a mantê-lo equilibrado. Este signo será reconhecido de alguma forma e se sentirá ainda melhor. A boa sorte pode entregar oportunidades.

No amor é possível que continue em uma realidade parecida com a de 2018, lidando com a situação, deixando que as coisas fluam. No entanto, se ele quer um novo amor, pode encontrá-lo.

Capricórnio

A saúde será estável, mas enha cuidado com as dores de cabeça e a parte circulatória. No trabalho lidará com notícias relacionadas a transferências. Talvez eles ofereçam mudanças para outras regiões. Para os desempregados, novas oportunidades virão.

No amor pode haver desgaste dos relacionamentos, mas será possível reacender a chama. Alguns capricornianos se sentirão atados a uma situação.

Para os solteiros, é preciso dar mais oportunidade para conhecer novas pessoas, pois em janeiro um novo amor pode surgir.

Aquário

Alergias ou resfriados podem afetar sua saúde. Cuidado com as mudanças de temperatura. Tenha mais cuidado também com roubos.

No trabalho, boas notícias chegarão e aqueles que estão desempregados podem encontrar uma boa oportunidade em maio ou junho.

Os casais continuarão estáveis e mudanças de país podem vir. Aqueles que estão sem um parceiro devem abrir o coração para poder dar uma oportunidade verdadeira ao amor.

Peixes

Na parte da saúde, sairá tudo bem, mas ainda assim terão visitas ao médico. Podem ocorrer momentos de exaustão, já que alguns sonhos não foram realizados. É preciso retomar a coragem.

Na parte de trabalho, eles terão que tomar decisões. Tudo será um pouco complicado devido a demissões no local de trabalho.

Chegou a hora de demonstrar ao parceiro mais amor – o outro deve saber que você o ama. Lute pela pessoa que você quer. Aqueles que não estão em um relacionamento devem desapegar de uma pessoa do passado. Certamente, os solteiros terão estabilidade em mais seis meses.