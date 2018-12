Jovem cria grupo do WhatsApp com ex-namoradas para desejar Feliz Natal e acaba acontecendo isso

Um jovem americano decidiu criar um grupo do WhatsApp e adicionar quatro ex-namoradas. A informação foi compartilhada pelo site da Unilad.

Até então, tudo era uma boa intenção do homem, mas acabou tendo um final diferente. A história tornou-se viral na rede. "Feliz Natal, meninas", escreveu o sujeito.

Ele também disse que estava sozinho e que queria compartilhar este momento com elas. E tudo começou a desandar: Uma delas perguntou se ele estava bêbado.

A outra deixou o grupo sem escrever nada. Uma terceira reclamou sobre incluí-la em um grupo onde havia outra mulher com quem ele supostamente a traiu.

Após um pequeno desentendimento entre os integrantes, com uma famosa “lavação de roupa suja” (Sobre as traições – e isso era de se esperar), mais duas deixaram o grupo, sendo que uma delas adicionou o emoji que mostra o dedo do meio (Aquele bem popular rsrs).

Mas nem tudo foi tristeza. Segundo o site, apenas uma permaneceu no grupo. E ela acabou concordando em sair com o solitário para beber. Apesar da situação, ele não ficou sozinho, pois ninguém merece passar o natal sozinho!!

