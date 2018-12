Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

Estamos no final de dezembro e você já pode conferir as previsões para o último final de semana de 2018:

Áries

Neste ano novo lembre-se que o seu signo precisa se reinventar em todos os sentidos e cuidar melhor da saúde. Cuide de problemas da infecção de garganta.

Você terá um golpe de sorte em 28 de dezembro com os números 32,17 e 88. Fim de semana de ir em uma viagem com o seu parceiro. É possível que receba um convite de casamento.

Um amor do passado procura-o falar sobre um rumor e é preciso ter paciência e consertar tudo em paz. O pagamento de uma dívida fará você se sentir mais calmo. Compre um presente para alguém muito especial de Capricórnio.

Touro

Não deixe pela metade tudo que você começa e administre seu tempo para não se estressar. Você terá sorte no dia 30 de dezembro com os números 32,15 e 67.

Um convite para o sábado pode fazer com que você conheça pessoas muito interessantes. Familiares se aproximaram de você durante o ano novo. Cuide de problemas da garganta pulmão. É preciso renovar a casa e a sua vida.

Gêmeos

É preciso deixar os vícios de lado e usar sua força mental para conseguir aquilo que deseja. Você terá sorte no dia 28 de dezembro com os números 04,33 e 21.

Um amor do passado tentará falar com você para estar em paz. Não tenha desavenças com o signo de Áries ou libra. Cuide do seu dinheiro e tente gastar apenas o que é necessário.

Câncer

Apesar de estar animado, a energia do fim de ano mexe com você e pode cansá-lo. Tente cuidar da alimentação e da saúda para aumentar a vitalidade.

Você sairá da cidade neste final de semana e passará bons momentos. Um novo contrato de trabalho irá trazer ainda mais lucros. Uma mudança de casa está por vir.

Você terminar um relacionamento amoroso e inicia outro quase simultaneamente. Tenha sempre cautela com seus assuntos do coração. Seus números da sorte são 32, 15 e 67.

Metro Jornal Previsões para a vida amorosa e sexual de todos os signos neste fim de semana

Leão

O novo ano te fará sentir mais belo. Você terá sorte com os números 34,56 e 76 no dia 30 de dezembro

É possível que chegue dinheiro que você não esperava ou seja possível pagar uma divida. Você está à procura de um novo amor e alguém especial irá convidá-lo para sair.

Uma mudança pode ser planejada. As chances de passar o ano novo fora de casa, mas com a sua família devem ser aproveitadas. Serão dias de diversão.

Virgem

Não deixe que as decepções fechem seu coração. Aproveite pessoas próximas e queridas da sua família enquanto elas estão com saúde.

Um convite para o final de semana chegará. Seus números da sorte são 34,25 e 67. Uma nova oportunidade de trabalho pode surgir unida a uma mudança; não tenha medo, pois tudo tende a ter sucesso.

Você receberá uma surpresa que não esperava de um processo legal. Um novo amor pode te surpreender nos próximos dias.

Libra

Você está no momento ideal para sentir melhor e confiante. Lembre-se que a coisa mais importante é perseverança e não de tanta atenção a opiniões que o deixam para baixo.

Você recebe um convite para ir a uma viagem e dinheiro extra também deve chegar. Tenha cuidado com as discussões e a raiva. Neste momento é preciso tentar controlar seus impulsos.

Não dê tantas voltas no amor. Tete ficar com alguém que te ama e se esforça por você, pois a felicidade está muito próxima. Seus números da sorte são 41,28,90.

Escorpião

Você sempre quer fazer o bem para os outros, mas tem a fraqueza de se sentir desencorajado para si mesmo em diversas ocasiões. Tente ser mais confiante e aumenta sua força de vontade.

Cuidado com as traições. Uma nova oportunidade de trabalho pode chegar. Procure fazer o possível para continuar com seus estudos e se aprimorar mais.

Um novo amor está entrando na sua vida e pode ser para ficar. Você terá sorte com os números 32, 15 e 66.

Metro Jornal Os signos que mais têm dificuldade de se relacionar com uma pessoa só

Sagitário

Neste fim de semana você pode mudar completamente a maneira de pensar e se tornar ainda mais positivo. Tente ser mais caridoso e renove as energias dos seus ambientes.

Alguém do passado pode voltar com muitas intenções. Aproveite um destes dias para se organizar melhor. Seus números da sorte são 43, 25 e 66.

Você recebe um presente de última hora que vai gostar muito. Tente não guardar rancor da sua família ou de pessoas próximas com quem teve uma desavença. Este é o momento de viver em paz e começar uma nova fase.

Capricórnio

Fim de semana de festividades e presentes que lhe darão grande alegria. Lembre-se que é o momento ideal para se reunir com pessoas especiais na sua vida para comemorar.

É preciso ter mais atenção e evitar os excessos. Cuide da sua pele e de possíveis infecções. Seu dia da sorte é 30 de dezembro com os números 34,21 e 33.

Você se lembra muito de um amor que se foi. Tente falar com ele para ficar em paz. Um familiar pode ser operado, mas tudo sairá bem.

Aquário

Seu signo é o mais extremo do zodíaco em quase tudo. Pode ser o melhor amigo ou o pior inimigo. Na vida, é preciso encontrar o equilíbrio.

Aproveite os próximos dias para dar mais ouvidos ao seu instinto – especialmente se existem desconfianças na vida amorosa. Você receberá um convite para viajar.

É possível que você decida se comprometer com alguém ou dar um passo no relacionamento. Seus números da sorte são 54,36,80.

Peixes

Este fim de semana é de sorte para o seu signo em todos os sentidos – ainda mais em questões amorosas.

Tente cuidar de grande do sistema imunológico para evitar tem doenças ou infecções. Uma viagem o ajudará a relaxar junto à sua família. Seus números da sorte são 08,99,21. Um amor do passado deseja se comunicar com você ou até voltar.

Todos nós merecemos uma segunda chance, então não diga não ao amor. Um presente de última hora pode chegar e agradá-lo bastante. Tente não entrar em dividas.