Estas são as 10 propriedades que faz do abacate um superalimento

O brasileiro não tem o costume de comer muito abacate. Para nós, ele basicamente serve para comer com açúcar ou batido no leite. Apesar disso, essa fruta tem diversas qualidades que poderiam fazer dela um superalimento diário.

Para estimular um pouco mais a curiosidade, fizemos uma pesquisa nos principais portais de nutrição e elencamos as principais propriedades do abacate.

Ela é muito mais versátil do que podemos imaginar e poderia fazer parte da salada com o mesmo ímpeto que faz parte da sobremesa.

Confira as 10 propriedades que torna o abacate o superalimento ideal

Tem mais potássio que as bananas

Cada 100 gramas de abacate contém 14% da recomendação diária de potássio para uma pessoa adulta. Isso é mais que os 10% da banana. O potássio é um mineral importante para a saúde muscular e o bom funcionamento do organismo.

Está cheio de ácidos graxos bons para a saúde do coração

Contém uma grande quantidade de ácido oleico, uma substância considerada ideal para manutenção da saúde do coração e que é encontrada em grande quantidade no azeite de oliva.

Contém grande quantidade de fibras

Cerca de 7% do peso do abacate é composto por fibras, um valor alto. Elas são fundamentais para o bom funcionamento do sistema digestivo e da saúde como um todo.

Pode reduzir o colesterol e triglicérides

Por ser extremamente rico em gorduras boas, é um grande alimento que ajuda no combate ao colesterol alto. São inúmeras as pesquisas que demonstraram que ele diminui quantidades de LDL, Colesterol ruim, os níveis de triglicérides e aumentam os níveis de HDL, colesterol bom.

As gorduras ajudam a absorver outros nutrientes

Pesquisas demonstraram que o azeite de abacate, quando consumido com outros vegetais, auxilia na absorção de antioxidantes entre 2,6 até 15 vezes o normal.

Cheios de antioxidantes que podem ajudar a proteger a visão

Contém zeaxantina e luteína, dois antioxidantes que se mostraram eficientes na prevenção em longo prazo da catarata e como reparador da saúde ocular.

Pode prevenir o câncer

Um estudo já demonstrou que o abacate pode reduzir inibir o crescimento de células de cancerosas da próstata. Apesar disso, ainda carecem confirmações quanto a eficácia da fruta no combate de outros canceres ou até mesmo na prevenção deles.

Extrato de abacate pode aliviar a artrite

Muitos estudos já comprovaram a eficácia do extrato de abacate para tratar a artrite óssea. No entanto, são necessárias mais pesquisas para confirmar se os benefícios se estendem à fruta também.

Ajuda a emagrecer

Tem uma grande quantidade de fibras o que ajuda a manter a saciedade. Em um estudo feito com dois grupos, um que comia abacate e outro que não comia, mostrou que aqueles que ingeriam abacate com a comida ficam 23% mais satisfeitos que os demais.

Os abacates estão cheios de gorduras saudáveis, fibras e vários nutrientes.

