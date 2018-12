Você sabia? Agora é possível colocar músicas do Spotify como despertador do celular

Cansado daquele toque padrão te acordando logo cedo? Se você é daqueles que mal sai da cama e já está com fones de ouvido, saiba que existe uma maneira de conectar o Spotify ao seu despertador no celular e acordar com suas músicas favoritas.

O recurso está disponível a partir do Android Lollipop (5.0) e para o aplicativo Relógio do Google. A opção ainda não funciona para sistemas iOS.

Vale lembrar que é preciso estar conectado a internet quando o alarme tocar. Se não, o toque voltará para a configuração padrão.

Veja como configurar:





