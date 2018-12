Por que a aveia é um cereal essencial para comer no café da manhã?

Neste artigo você conhece as funções que fazem a aveia um ótimo alimento para o café da manhã. Apesar de conter alta quantidade de carboidratos, a quantidade de fibras solúveis são a razão por que a aveia é essencial para a manutenção da saciedade e da boa saúde digestiva.

Ainda mais, a aveia é rica em vitamianas B1, B5 e ácido fólico, ferro, manganês, magnésio, fósforo e zinco.

É rica em proteínas

Estudos recentes ligam o consumo extra de proteína no café da manhã como a melhor forma de aumentar a saciedade durante o dia. Pesquisadores notaram que uma porção de proteína para começar o dia é fundamental para manter ou auxiliam na perda de peso.

Ajuda a controlar níveis de colesterol e glicose sanguínea

Contém saponina, uma substância comprovadamente eficaz para tratar o colesterol alto e, consequentemente, ótima para prevenir doenças do coração.

É rica em fibras

As fibras são fundamentais para manter o sistema digestivo saudável e operativo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda entre 25 e 35 gramas por dia para os adultos. Uma tigela de aveia no café da manhã corresponde a um terço disso.

Facilita o trânsito intestinal, e, com isso, ajuda a prevenir o câncer de cólon.

O alto conteúdo de fibras solúveis é responsável por esse benefício da aveia. Como esses tipos de fibras necessitam de água no sistema digestivo para serem digeridas, elas hidratam melhor a região do estômago e ainda regulam o PH do estomago.

A OMS indica o consumo de 6,5gramas desse tipo de fibra por dia, exatamente o conteúdo presente em 100 gramas de aveia.

Composição nutricional da aveia

100 gramas de aveia contêm:

394 calorias:

66,6 gr de carboidratos;

13,9 gr de proteínas;

8,5 gr de gordura ;

11,1 gr de fibras.

Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)